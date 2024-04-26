Байден уступил Трампу в популярности в семи ключевых штата

Действующий президент США Джо Байден лишился популярности в семи американских штатах, которую завоевал в марте. Эти субъекты США могут стать ключевыми на предстоящих президентских выборах в ноябре 2024 года.

Как отмечает издание Bloomberg, прежде к улучшению результатов Байдена привела его мартовская речь о положении дел в стране.

Отставание Байдена более значительное в штатах Джорджия, Аризона, Невада и Северная Каролина. В Мичигане американский лидер опередил Трампа на два процентных пункта, а в Пенсильвании и Висконсине уступил немного.

Как стало известно в начале марта, через 8 месяцев за кресло президента США будут бороться Дональд Трамп и Джо Байден. Таковы результаты «супервторника» – масштабных первичных выборов кандидатов от Демократической и Республиканской партий. При этом у демократов все было понятно заранее - кроме Байдена сейчас у них нет никого, способного противостоять харизматичному Трампу.