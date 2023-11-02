Над Тихим океаном из-за аномалий уничтожили американскую МБР Minuteman III

Испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты состоялся вчера с базы Ванденберг в Калифорнии.

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Американские военные над Тихим океаном уничтожили невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за возникших аномалий. Об этом сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.

Отмечается, что испытательный пуск состоялся в минувшую среду, 1 ноября, около полудня по тихоокеанскому времени с базы Ванденберг в Калифорнии. Для исследования аномалии сформируют «группу анализа».

«В состав войдут представители Командования глобального удара ВВС, 377-й испытательно-оценочной группы, 576-й летно-испытательной эскадрильи, Управления безопасности космического запуска Delta 30, Центра ядерного оружия ВВС и других организаций», - подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что аномалией считается любое неожиданное событие во время теста. Возникать они могу из-за многих факторов, связанных с операционной платформой или испытательным оборудованием.