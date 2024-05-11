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Опубликованы кадры изнутри ресторана в Донецке после удара ВСУ

Украинские боевики ударили по мирным жителям в Донецке во время празднования десятой годовщины основания ДНР.
Игнат Далакян 2024-05-11 15:10:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры изнутри ресторана, который попал под обстрел украинских боевиков в Донецке.

На видео можно заметить, как вылетели окна и двери ресторана после попадания снаряда ВСУ, а также разбита мебель. По предварительным данным, погиб один человек. Повсюду валяются осколки снарядов.

Мирные жители собирались провести автопробег в честь Дня республики, когда по ним полетели снаряды украинских националистов.

Напомним, украинские боевики выпустили снаряды по гражданским объектам в Ленинском районе Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК. Отмечается, что ВСУ открыли огонь из РСЗО HIMARS по мирному населения во время празднования десятой годовщины основания ДНР.

#Донецк #ВСУ #Обстрел #наш эксклюзив #ресторан
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