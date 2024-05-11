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Президент Чехии Павел усомнился в шансах Киева вернуть территории

По словам лидера Чехии, Украина вряд ли вернет утраченные территории в обозримом будущем.
Мария Зайцева 2024-05-11 16:01:01
© Фото: IMAGO, M. Popow, Globallookpress

Маловероятно, что Украина в обозримом будущем вернет под свой контроль утраченные территории. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Die Presse.

Петр Павел назвал маловероятной возможность Украины вернуть территории в ближайшем будущем. Он заявил, что украинцы сами это признают. По его словам, на этапе переговоров после военных действий Киеву потребуется иметь значительные дипломатические навыки и использовать политическое давления.

«Украинцы сегодня признают, что такого результата вряд ли удастся достичь в ближайшем будущем», - сказал лидер Чехии.

В марте Петр Павел заявил, что Европа должна искать новые способы поддержки Украины и оказывать более активную помощь, при этом не направляя боевые части.
 
 

#в стране и мире #Украина #чехия #территории #Петр Павел
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