Президент Чехии Павел усомнился в шансах Киева вернуть территории

Маловероятно, что Украина в обозримом будущем вернет под свой контроль утраченные территории. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Die Presse.

Петр Павел назвал маловероятной возможность Украины вернуть территории в ближайшем будущем. Он заявил, что украинцы сами это признают. По его словам, на этапе переговоров после военных действий Киеву потребуется иметь значительные дипломатические навыки и использовать политическое давления.

«Украинцы сегодня признают, что такого результата вряд ли удастся достичь в ближайшем будущем», - сказал лидер Чехии.

В марте Петр Павел заявил, что Европа должна искать новые способы поддержки Украины и оказывать более активную помощь, при этом не направляя боевые части.



