Президент Чехии заявил, что Европа должна активнее поддерживать Украину

Европа должна играть более весомую роль в оказании помощи Украине. Об этом заявил чешский президент Петр Павел. По его словам, необходимо искать новые способы поддержки, сообщает «360».

«Речь не идет о направлении боевых частей на Украину, ибо в таком случае могло бы произойти преодоление пресловутой "красной линии"», - цитирует Novinky.cz слова президента Чехии.

Напомним, накануне Петр Павел встретился со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Политики в том числе обсудили конфликт на Украине.

Отмечается, что в ходе переговоров чешский лидер предложил отправлять западных инструкторов на Украину для подготовки боевиков ВСУ.