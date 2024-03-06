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Президент Чехии заявил, что Европа должна активнее поддерживать Украину

Петр Павел считает, что нужно искать новые способы оказания помощи.
Сергей Лебедев 2024-03-06 02:03:01
© Фото: IMAGO, Florian Gaertner, photothek, Globallookpress

Европа должна играть более весомую роль в оказании помощи Украине. Об этом заявил чешский президент Петр Павел. По его словам, необходимо искать новые способы поддержки, сообщает «360».

«Речь не идет о направлении боевых частей на Украину, ибо в таком случае могло бы произойти преодоление пресловутой "красной линии"», - цитирует Novinky.cz слова президента Чехии.

Напомним, накануне Петр Павел встретился со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Политики в том числе обсудили конфликт на Украине.

Отмечается, что в ходе переговоров чешский лидер предложил отправлять западных инструкторов на Украину для подготовки боевиков ВСУ.

#Франция #Украина #Киев #Запад #чехия #Эмманюэль Макрон #помощь #Петр Павел
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