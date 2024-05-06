Си Цзиньпин заявил о важности партнерских отношений Китая и Европы

Председатель КНР Си Цзиньпин начал свой первый за пять лет визит в Европу. Нью-Йорк Таймс уже назвали турне антиамериканским. Издание заявило, что китайский лидер хочет ослабить связи Евросоюза и США и создать мир, свободный от американского доминирования.

Во Францию с государственным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. У трапа самолета его встретил Габриэль Атталь, недавно назначенный на пост премьера.

Визит официально приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений с Пятой Республикой, но на деле несет более глубокий смысл как для Китая, так и в первую очередь для самой Европы.

Французская газета Le Monde написала, что главными темами встречи станут Украина и торговые отношения, а сам Си Цзиньпин в статье, которая вышла накануне визита, сообщил о готовности Пекина к сотрудничеству с Европой.

Центральные темы переговоров озвучили сами лидеры КНР и Франции, а также Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, которая присоединилась к трехсторонней официальной встрече.

«Международная ситуация, несомненно, как никогда требует диалога между Китаем и Европой, и, как я недавно сказал, говоря о Европе, мы находимся на поворотном этапе нашей истории, который заставляет нас столкнуться со структурными трудностями и преодолеть их», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Под международной ситуацией Макрон, вероятно, имеет ввиду, что этот визит Си Цзиньпина должен определить, какую роль в решении конфликта на Украине может сыграть КНР.

«Мы рассчитываем на то, что Китай использует все свое влияние на Россию и закончит военную агрессию России на Украине», - добавила к словам президента Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом, председатель КНР неоднократно подчеркивал и до этой встречи, что Пекин не является ни стороной, участником. Китай всегда стремился к мирному урегулированию и выдвигал свои инициативы. К совместному противодействую эскалации на Украине и созданию условий для мирных переговоров Си Цзиньпин призывал Францию и Европу.

«Сегодняшний мир вступил в новый период турбулентности и перемен. Будучи двумя важными силами в мире, Китай и Европа должны придерживаться партнерских отношений, диалога и сотрудничества, углублять взаимодействие, укреплять доверие, добиваться консенсуса, способствовать стабильному и здоровому развитию китайско-европейских отношений», - заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Член партии «Возрождение» и лидер фракции Европарламента «Обновляя Европу» Валери Айе выразила мнение, что Франция недооценивала Китай и была слишком «наивна».

«Нам необходимо создать европейский торговый щит. Это означает взаимность, европейские преференции, а в случае коммерческой агрессии со стороны "партнеров" мы должны взять на себя ответственность и установить таможенные тарифы, которые позволят нам бороться и противостоять такой агрессии», - заявила политик.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что призывает Китай решить проблему избытка производственных мощностей.

Францией европейское турне председателя КНР не ограничено. Запланированы еще визиты в Венгрию и Сербию. Для Будапешта Китай стал одним из главных инвесторов. В Белград визит будет еще нести и исторический подтекст, Си Цзиньпин примет участие в памятных мероприятиях: 25 лет со дня бомбардировок Югославии и удару по китайскому посольству. Ко всему прочему и Венгрия, и Сербия в целом разделяют позицию Китая по Украине.

«Мы развивали наши экономические связи, торговые связи, и теперь настало время перейти к другому этапу — стратегическому партнерству или тому, как мы видим общее будущее вместе», - заявил президент Сербии Александр Вучич.

Задачей Франции, возможно, является попытка склонить Китай к участию в мирном саммите по Украине, который должен пройти в июне в Швейцарии. Уговорить на это Си Цзиньпина уже пробовал немецкий канцлер Олаф Шольц во время своего визита в Пекин. Однако ответ он не получил. Позиция КНР ясна: Китай выступает за многовекторное сотрудничество и равноправные отношения, мирные переговоры возможны лишь с участием России и с учетом ее интересов.