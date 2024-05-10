RFI: Украина получила от Франции ракеты с истекающим сроком годности

Франция отправила Украине дальнобойные крылатые ракеты SCALP, у которых завершался их срок хранения. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.

По данным радиостанции, у страны было два типа запасов: ракеты с подходящим к концу сроком годности и «коконы» с ракетами, с которых ранее сняли некоторые части для поддержания состояния других ракет SCALP, использующихся в подразделениях ВВС Франции.

Как сообщили RFI источники, за три месяца ракеты восстановили, потратив на это четверть цены новой ракеты.

Поставки прошли по ранее запущенной президентам Франции Эммануэлем Макроном программе Chrysalide.

В марте стало известно, что всего Франция поставила на Украину военную технику на сумму 2,615 миллиардов евро.