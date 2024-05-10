RFI: Украина получила от Франции ракеты с истекающим сроком годности

Франция отправила Украине дальнобойные крылатые ракеты SCALP, у которых завершался их срок хранения. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.
По данным радиостанции, у страны было два типа запасов: ракеты с подходящим к концу сроком годности и «коконы» с ракетами, с которых ранее сняли некоторые части для поддержания состояния других ракет SCALP, использующихся в подразделениях ВВС Франции.
Как сообщили RFI источники, за три месяца ракеты восстановили, потратив на это четверть цены новой ракеты.
Поставки прошли по ранее запущенной президентам Франции Эммануэлем Макроном программе Chrysalide.
В марте стало известно, что всего Франция поставила на Украину военную технику на сумму 2,615 миллиардов евро.
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