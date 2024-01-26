Джокович впервые в карьере проиграл в полуфинале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович впервые в своей карьере проиграл в полуфинале Australian Open. Остановил первую ракетку мира итальянец Янник Синнер. Встреча в Мельбурне завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца. Соперники выясняли отношения 3 часа 22 минуты.

Серб Новак Джокович десять раз выходил в полуфинал престижного теннисного турнира и столько же раз его выигрывал. Это достижение пока не покорилось ни одному другому теннисисту.

Для итальянца Янника Синнера этот финал Australian Open станет дебютным. За главный трофей он поборется с победителем пары Даниил Медведев (Россия) - Александр Зверев (Германия).