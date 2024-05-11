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Житель города Суджи в Курской области погиб при атаке ВСУ

Мужчина скончался в больнице от полученных травм.
Услада Дубинина 2024-05-11 13:00:13
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

После атаки украинской армии погиб мирный житель в городе Суджа Курской области, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Мужчина скончался в больнице от несовместимых с жизнью травм.

«Был ранен местный житель. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался: полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», - написал губернатор. 

Известно также об одном погибшем и одном пострадавшем мирных жителях в результате ночных атак украинскими беспилотниками в Белгородской области. БПЛА сбросил на стоявший у обочины грузовик два взрывных устройства. Один мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм, другого мирного жителя доставили в больницу с осколочными ранениями нижних конечностей.

#ВСУ #атака #ранение #Обстрел
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