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Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Беспилотник сбросил два взрывных устройства на гражданский грузовик.
Глеб Владовский 2024-05-11 11:39:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки украинского беспилотника, проедает телеканал 360.

По данным главы региона, на стоявший у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства.

«В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой в Грайворонскую ЦРБ», - уточнил он.

Гладков добавил, что пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Так, ночью, ВСУ открыли по Белгороду огонь из РСЗО, в результате пострадали восемь мирных жителей.

#белгородская область #Вячеслав Гладков #обстрел всу #дроны всу
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