Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки украинского беспилотника, проедает телеканал 360.

По данным главы региона, на стоявший у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства.

«В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой в Грайворонскую ЦРБ», - уточнил он.

Гладков добавил, что пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Так, ночью, ВСУ открыли по Белгороду огонь из РСЗО, в результате пострадали восемь мирных жителей.