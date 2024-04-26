В Тюменской области трасса Р-402 на глазах начала уходить под воду

В Тюменской области в деревне Кареглазова в огороде у семьи Клишевых растет только уровень воды. Пока еще есть дорога в свой дом они, приезжают, но ночевать не остаются.

Населенный пункт буквально уходит под воду. Критическая отметка пройдена, хотя на днях разлившаяся река Китерня была в трех метрах от участков. Сотрудники МЧС предупредили сельчан о необходимости срочной эвакуации. Укрепляется дамба, некоторые люди уже вывезли ценности и бытовую технику в районный центр Абатское, где организован склад для вещей и убежище для домашних животных. В районе эвакуируют четыре населенных пункта.

Размах стихии проще оценить с высоты. Благодаря квадрокоптеру тюменские спасатели мониторят паводковую ситуацию. В Абатском районе за сутки вода поднялась на полтора метра. Во время патрулирования сотрудники МЧС обнаружили течь в дамбе, по которой проходит федеральная трасса, им удалось вовремя укрепить аварийный участок. Федеральная трасса Р-402 Тюмень - Ишим - Омск пока еще открыта для проезда, в районе дамбы организовано реверсивное движение.

Корреспондент «Звезды» Рустам Солтукиев побывал на месте, и своими глазами увидел, как буквально за считанные 10 минут прибыла вода и частично подтопила дорожное полотно этой трассы.

Уже очевидно, что размах нынешнего паводка в Тюменской области по объему воды и скорости ее прибытия превосходит предыдущие. Уже подтоплено без малого три десятка населенных пунктов - сотни домов и тысячи приусадебных участков. Эвакуировано четыре с половиной тысячи человек. В зоне паводка дежурят наряды полиции, чтобы помочь гражданам и предотвратить мародерство.

Прежде сообщалось, что за сутки река Ишим в Тюменской области поднялась на 202 сантиметра. Вода вышла на пойму, из-за чего семь участков автодороги регионального значения оказались подтоплены.