Welt: ряд стран ЕС выступили против соглашений с Украиной по безопасности

Восемь государств-членов Европейского союза выступили против двусторонних соглашений с Украиной в сфере безопасности. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в ЕС.

По данным издания, Болгария, Венгрия, Кипр, Словакия, Хорватия, Австрия, Ирландия и Мальта отказываются подписывать договоренности с Киевом. К ним также присоединились не входящие в ЕС Швейцария и Турция.

Уточнятся, что в настоящий момент только семь европейских государств предоставили Киеву обязательства в сфере безопасности на двусторонней основе, а именно Франция, Латвия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды и Финляндия.

Ранее сообщалось, что в ЕС утвердили проект гарантий безопасности Украине.