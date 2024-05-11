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Welt: ряд стран ЕС выступили против соглашений с Украиной по безопасности

Еще два европейских государства, не входящих в Евросоюз, не желают подобных двусторонних договоренностей с Киевом.
Глеб Владовский 2024-05-11 11:19:50
© Фото: Lex Flores, Keystone Press Agency, Globallookpress

Восемь государств-членов Европейского союза выступили против двусторонних соглашений с Украиной в сфере безопасности. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в ЕС.

По данным издания, Болгария, Венгрия, Кипр, Словакия, Хорватия, Австрия, Ирландия и Мальта отказываются подписывать договоренности с Киевом. К ним также присоединились не входящие в ЕС Швейцария и Турция.

Уточнятся, что в настоящий момент только семь европейских государств предоставили Киеву обязательства в сфере безопасности на двусторонней основе, а именно Франция, Латвия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды и Финляндия.

Ранее сообщалось, что в ЕС утвердили проект гарантий безопасности Украине.

#в стране и мире #ЕС #безопасность #помощь Украине
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