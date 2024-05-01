Захарова назвала «мразями» тех, кто хочет вернуть Киеву призывников

Киевский режим готов «провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца». Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Так дипломат отреагировала на слова вице-премьера и министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, который заявил, что Европейский союз собирается принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста.

«Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», - передает ее слова телеканал «360».

При этом Захарова отметила, что Киев и Брюссель уже начали обсуждать вопрос выдачи украинских беженцев для их последующей мобилизации.

На прошлой неделе стало известно, что украинцам от 18 до 60 лет перестанут выдавать заграничные и внутренние паспорта за рубежом. Согласно постановлению кабмина Украины, получение документов, удостоверяющих личность, будет возможно только в территориальном органе подразделения Государственной миграционной службы. При этом пересылка паспортов в зарубежные дипучреждения Украины и обособленные подразделения осуществляться не будет.