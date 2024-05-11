Принимавшие участие в параде «Ярсы» выехали из Подмосковья в Тейково

Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» механизированной колонны парадного расчета возвращаются в Тейковское ракетное соединение. На видео они едут из подмосковного Алабино к месту постоянной дислокации.

Военнослужащие и техника Тейковского ракетного соединения принимали участие в подготовке и проведении Парада Победы на Красной площади. Теперь же они возвращаются в город Тейково Ивановской области. Протяженность их маршрута составляет более 400 км.

В этом году 9 мая по Красной площади прошли три автономных пусковых установки ПГРК «Ярс». Вернувшись в пункт постоянной дислокации, они пройдут регламентное обслуживание и будут приведены в исходное состояние.

Ранее «Звезда» показала кадры с Парада Победы. На опубликованном видео российские «Ярсы» идут в составе механизированной колонны парадного расчета РВСН.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.