МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Принимавшие участие в параде «Ярсы» выехали из Подмосковья в Тейково

Военнослужащие и техника Тейковского ракетного соединения участвовали в Параде Победы, в этом году по Красной площади прошли три автономных пусковых установки ПГРК «Ярс».
2024-05-11 05:10:52
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» механизированной колонны парадного расчета возвращаются в Тейковское ракетное соединение. На видео они едут из подмосковного Алабино к месту постоянной дислокации.

Военнослужащие и техника Тейковского ракетного соединения принимали участие в подготовке и проведении Парада Победы на Красной площади. Теперь же они возвращаются в город Тейково Ивановской области. Протяженность их маршрута составляет более 400 км.

В этом году 9 мая по Красной площади прошли три автономных пусковых установки ПГРК «Ярс». Вернувшись в пункт постоянной дислокации, они пройдут регламентное обслуживание и будут приведены в исходное состояние.

Ранее «Звезда» показала кадры с Парада Победы. На опубликованном видео российские «Ярсы» идут  в составе механизированной колонны парадного расчета РВСН.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Алабино #марш #пгрк «ярс» #наш эксклюзив #тейково
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213