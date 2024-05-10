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Назван способ заработать деньги на нарушениях ПДД

По словам собеседника «Звезды», эту инициативу одобрили в ряде регионов России.
Глеб Владовский 2024-05-10 11:13:24
© Фото: Klaus Ohlenschläger, Picture Alliance, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Жители России могут сообщить в правоохранительные органы о нарушении правил дорожного движения, чтобы получить денежное вознаграждение. Об этом рассказал «Звезде» руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

По его словам, выплаты варьируются в зависимости от степени тяжести подтвержденного правонарушения.

«Если вы точно знаете, что водитель нетрезвым сел за руль, то таким образом можно предотвратить потенциально опасное преступление», - привел в качестве примера эксперт.

Однако он уточнил, что в настоящее время ведутся споры о том является ли эта инициатива «стукачеством» или выполнением гражданского долга. Существует острая грань, когда поступают сообщения о шумящих водителях и неправильно припаркованных авто, которые могут ухудшать видимость на дороге.

Он также добавил, что есть региональные приложения куда можно отправить видео для проверки заявок насчет тех или иных водителей. Но поскольку автоматизированной системы контроля еще нет, а проверка вручную занимает длительное время, «доносчики» могут позвонить в полицию.

«Вы сообщаете по телефону или определенном приложении, и группа ГИБДД выезжает на место происшествия. Если факт вождения в нетрезвом виде подтвердился, то можно получить вознаграждение, при этом сохраняя анонимность», - пояснил автоюрист.

В своем блоге Шумский уточнял, что, например, в Волгоградской области осведомитель может получить около 3000 рублей, если факт правонарушения подтвердится, а в Брянской области — до 5000.

Ранее эксперт Воропаев рассказал, как избежать нового вида автоподстав, в которых используются дорогостоящие автомобили.

#пдд #наш эксклюзив #вознаграждение #нетрезвая езда
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