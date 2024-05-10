Путин получил от Совфеда список кандидатов на пост главы Счетной палаты

В Совете Федерации РФ выдвинули три кандидатуры на должность главы Счетной палаты РФ. Об этом сообщила в своем Telegram-канале председатель Совета Валентина Матвиенко.

«Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила Президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты», - говорится в заявлении.

В списке кандидатов числятся доктор экономических наук, глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Следующим претендентом является Галина Изотова, занимавшая этот пост с 1 декабря 2022 года после ухода Алексея Кудрина. И третьим кандидатом числится Борис Ковальчук, который недавно занял пост замглавы контрольного управления администрации президента.

Ранее сообщалось, что правительство России ушло в отставку. Соответствующее распоряжение утвердил президент РФ Владимир Путин.