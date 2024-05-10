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Путин получил от Совфеда список кандидатов на пост главы Счетной палаты

Соответствующий указ председатель Совета Федерации Матвиенко направила главе государства.
Глеб Владовский 2024-05-10 09:24:32
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости

В Совете Федерации РФ выдвинули три кандидатуры на должность главы Счетной палаты РФ. Об этом сообщила в своем Telegram-канале председатель Совета Валентина Матвиенко.

«Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила Президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты», - говорится в заявлении.

В списке кандидатов числятся доктор экономических наук, глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Следующим претендентом является Галина Изотова, занимавшая этот пост с 1 декабря 2022 года после ухода Алексея Кудрина. И третьим кандидатом числится Борис Ковальчук, который недавно занял пост замглавы контрольного управления администрации президента.

Ранее сообщалось, что правительство России ушло в отставку. Соответствующее распоряжение утвердил президент РФ Владимир Путин.

#в стране и мире #валентина матвиенко #Совет Федерации #Счетная палата РФ
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