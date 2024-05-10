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Три дома в Курской области сгорели из-за ударов беспилотников ВСУ

По данным губернатора области Старовойта, пострадавших нет.
Глеб Владовский 2024-05-10 08:16:19
© Фото: gubernator_46, telegram

Три дома получили повреждения в результате ночных ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По данным главы региона, атаке боевиков подвергся посёлок Тёткино Глушковского района. В результате сброса взрывных устройств произошло возгорание.

«Никто из жителей не пострадал. Возгорания ликвидированы силами пожарных расчётов и добровольной пожарной дружины», - подчеркнул Старовойт.

Курская область с начала проведения СВО регулярно подвергается атакам украинских боевиков. Так, 9 мая ВСУ обстреляли поселок Теткино, в результате погибла мирная жительница, еще один человек получил осколочные ранения.

#в стране и мире #Курская область #роман старовойт #обстрелы всу
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