Три дома в Курской области сгорели из-за ударов беспилотников ВСУ

Три дома получили повреждения в результате ночных ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По данным главы региона, атаке боевиков подвергся посёлок Тёткино Глушковского района. В результате сброса взрывных устройств произошло возгорание.
«Никто из жителей не пострадал. Возгорания ликвидированы силами пожарных расчётов и добровольной пожарной дружины», - подчеркнул Старовойт.
Курская область с начала проведения СВО регулярно подвергается атакам украинских боевиков. Так, 9 мая ВСУ обстреляли поселок Теткино, в результате погибла мирная жительница, еще один человек получил осколочные ранения.
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