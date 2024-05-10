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Экс-советник Джонсона матерно обругал политику Запада по Украине

Каммингс назвали Украину коррумпированным мафиозным государством.
Глеб Владовский 2024-05-10 07:38:22
© Фото: Mark Thomas, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывший советник экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс раскритиковал политику Запада в максимально грубой форме. Об этом сообщила газета i.

По его словам, Европе вообще не следовало влезать в эту «глупую ситуацию», в результате которой санкции в отношении России ударили сильнее всего не по Москве, а по тем, кто их принял. Кроме того, они дали толчок к укреплению дипотношений РФ с Китаем.

«Все это украинское коррумпированное мафиозное государство, по сути, надуло нас всех, и в результате мы все оказываемся в дерьме. Нас ведь сейчас *****?» -  цитирует его слова телеканал RT.

Как сообщает i, Каммингс на протяжении длительного времени критикует западную помощь Киева, в отличие от своего экс-босса Джонсона. бывший советник напомнил, что Западу не удалось удержать РФ от ввода войск на Украину.

«Какой урок мы ему преподали? Урок, который мы преподнесли Путину, заключается в том, что мы - кучка ****** шутов», - заключил политик.

Ранее в СВР России заявили, что Вашингтон ищет альтернативу Владимиру Зеленскому.

#в стране и мире #Украина #Великобритания #критика #политика запада
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