Бывший советник экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс раскритиковал политику Запада в максимально грубой форме. Об этом сообщила газета i.

По его словам, Европе вообще не следовало влезать в эту «глупую ситуацию», в результате которой санкции в отношении России ударили сильнее всего не по Москве, а по тем, кто их принял. Кроме того, они дали толчок к укреплению дипотношений РФ с Китаем.

«Все это украинское коррумпированное мафиозное государство, по сути, надуло нас всех, и в результате мы все оказываемся в дерьме. Нас ведь сейчас *****?» - цитирует его слова телеканал RT.

Как сообщает i, Каммингс на протяжении длительного времени критикует западную помощь Киева, в отличие от своего экс-босса Джонсона. бывший советник напомнил, что Западу не удалось удержать РФ от ввода войск на Украину.

«Какой урок мы ему преподали? Урок, который мы преподнесли Путину, заключается в том, что мы - кучка ****** шутов», - заключил политик.

Ранее в СВР России заявили, что Вашингтон ищет альтернативу Владимиру Зеленскому.