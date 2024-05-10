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На Урале пассажирка умерла в самолете после задержки рейса

Рейс Екатеринбург - Тбилиси был задержан на 5 часов.
Услада Дубинина 2024-05-10 07:25:54
© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress


Женщина умерла в самолете после задержки рейса WZ-1103 Екатеринбург - Тбилиси на 5 часов, сообщает Shot. Самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 17:00, но посадка началась около 22:00.

«Женщине стало плохо в салоне во время посадки: вылет задержали более чем на 5 часов», - пишет издание.

Пассажирка находилась в инвалидном кресле. На борту самолета у женщины из-за долгого ожидания заболело сердце, рассказывают очевидцы. Врачи несколько минут пытались реанимировать женщину массажем сердца, но россиянка скончалась.

Ранее пассажир рейса Бангкок-Красноярск впал в кому после задержки рейса. По словам очевидцев, на борт самолета не поступал кислород более четырех часов. Турист из России скончался в больнице, не приходя в сознание.

#Самолет #рейс #пассажир #авиакомпания
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