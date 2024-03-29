Турист из России впал в кому после задержки рейса, а после умер

Рейс готовился к вылету из Бангкока в Красноярск, но задержался из-за неисправности. В закрытом самолёте без воздуха нескольким пассажирам стало плохо, у одного из них остановилось сердце. Пока врачи пытались его спасти, пациент успел задолжать три миллиона.

Пассажиры рейса Бангкок-Красноярск провели четыре часа в условиях жары и палящего солнца за бортом, кислород в салон не поступал. Люди раздевались, обдувались и начали стягиваться в хвост самолета, потому что в там находились холодильники, чтобы охладиться.

«Бортпроводники начали подавать кислород, но подавали, даже со стороны простого обывателя, неграмотно. Человеку не хватало, он сообщала, что ему тяжело дышать, что он не может вдохнуть. Она говорила, что это нормально, так и должно быть. Либо дышите, либо я его уберу совсем», - поделился пассажир рейса Алексей Колпаков, чья жена пострадала.

К медикам обратились и другие пассажиры. Муж Надежды Напалковой потерял сознание, пережил две остановки сердца, а позже впал в кому.

«Очень быстро закончился свежий воздух. Мужу постепенно становилось все хуже, его отвели в хвост самолета, там было прохладнее. Девочки сделали, что могли, вызвали тайских врачей и скорую помощь. Пока они подъезжали, муж потерял сознание. Как потом сказали врачи, у него остановилось сердце. Нас на реанимационном автомобиле привезли в госпиталь Бангкока», - рассказала Надежда Напалкова.

Тайские медики пытались его спасти, провели несколько операций, проводили диализ, но безуспешно. Не приходя в сознание, Сергей Напалков скончался. Все это время счет в клинике рос в геометрической прогрессии. И сейчас его жена должна медучереждению больше трех миллионов рублей. По словам российских медиков, Сергея можно было спасти, если бы в течение первого часа ему вызвали скорую.

В официальном комментарии авиакомпания заверила, что ожидание пассажиров длилось лишь два часа, при этом система кондиционирования была исправна.

Расходы на лечение супруги Алексея Колпакова, больше двух тысяч долларов, покроет страховка. Что делать Надежде Напалковой неясно, ее случай признали не страховым.

«В страховых компаниях всегда есть разные варианты покрытия, надо обращать внимание, какие именно риски покрываются, какие страховые суммы, какая франшиза предусмотрена, каким образом ее оплачивать. Обязательно учитывать будет ли застрахованное лицо заниматься какими-то экстремальными видами спорта или отдыха. Это влияет как на стоимость полиса, так и на покрытие полиса», - объяснила Наталья Антонова, специалист по страхованию.

Надежда по прежнему находится в Таиланде с огромным долгом и телом супруга, которое будет тяжело вернуть в Россию. На авиакомпанию женщина намерена подать в суд. Помочь Надежде сейчас пытается консульский отдел посольства России в Таиланде. По предварительной информации, причиной задержки рейса могла стать неисправность двигателя. Расследование уголовного дела на личный контроль взял глава Следственного комитета.