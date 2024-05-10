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Полиция Берлина задержала 10 человек за нарушение запретов к 9 мая

Поводом для задержания берлинской полицией послужили георгиевские ленточки.
Марина Крижановская 2024-05-10 01:27:21
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur Globallookpress

В столице Германии Берлине полиция задержала 10 человек за нарушение установленных запретов, связанных с 9 мая (Днем Победы).

Запреты касались демонстрации символики, связанной с победой в Великой Отечественной войне.

Как сообщает местное издание Bild, люди проносили георгиевские ленточки и якобы оскорбляли стражей правопорядка, в результате чего десять оказались задержанными.

Как сообщалось 9 мая, в немецкой столице не дали пройти одним строем шествию «Бессмертного полка», но в то же время участникам позволили подойти к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене только группами по 10 человек.

Людям пришлось собираться недалеко от Бранденбургских ворот, поскольку путь от них преградили. Полиция разрешала пройти к месту построения через узкий проход и после проверки на запрещенные символы.

Также участникам акции пришлось заклеить георгиевские ленты малярным скотчем на портретах предков-фронтовиков. При этом кто-то из них прятал ленты в кулаках. Из-за запрета на российскую и советскую символику люди несли воздушные шары в цветах Знамени Победы и флаги городов России.

#в стране и мире #9 мая #Берлин #Германия #полиция #задержания #георгиевские ленты
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