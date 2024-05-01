Путин одобрил проведение фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Президент Владимир Путин разрешил проведение XVI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в 2024 году на Красной площади. Мероприятие пройдет с 23 августа по 1 сентября. По своему масштабу и зрелищности фестиваль не имеет аналогов.

Ежегодно он подтверждает статус крупнейшего международного проекта России и входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.

«Этот грандиозный, яркий и красочный музыкальный праздник является подлинным украшением культурной, общественной жизни нашей столицы, одним из самых впечатляющих и востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества», - сказал Путин в одном из своих обращений.

В 2022 году фестиваль «Спасская башня» отпраздновал свое 15-летие. За это время он принял более 160 коллективов из 57 стран мира. Зрителями фестиваля стали более 860 000 человек, аудитория прямых трансляций проекта превысила 50 миллионов человек.

Доброй традицией стала ежегодная благотворительная программа фестиваля, предусматривающая распространение бесплатных билетов среди социально незащищенных групп населения. В эту программу также включили семьи военнослужащих - участников СВО.