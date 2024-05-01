МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин одобрил проведение фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фестиваль «Спасская башня» в 2024 году пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября.
Ян Брацкий 2024-05-01 00:40:21
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин разрешил проведение XVI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в 2024 году на Красной площади. Мероприятие пройдет с 23 августа по 1 сентября. По своему масштабу и зрелищности фестиваль не имеет аналогов.

Ежегодно он подтверждает статус крупнейшего международного проекта России и входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.

«Этот грандиозный, яркий и красочный музыкальный праздник является подлинным украшением культурной, общественной жизни нашей столицы, одним из самых впечатляющих и востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества», - сказал Путин в одном из своих обращений.

В 2022 году фестиваль «Спасская башня» отпраздновал свое 15-летие. За это время он принял более 160 коллективов из 57 стран мира. Зрителями фестиваля стали более 860 000 человек, аудитория прямых трансляций проекта превысила 50 миллионов человек.

Доброй традицией стала ежегодная благотворительная программа фестиваля, предусматривающая распространение бесплатных билетов среди социально незащищенных групп населения. В эту программу также включили семьи военнослужащих - участников СВО.

#фестиваль #Москва #Спасская башня #Путин #Красная площадь
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049