Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» перенесен на 2024 год
Деньги за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой они были куплены.
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Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» перенесен на 2024 год.
Соответствующее решение приняло руководство Администрации президента России.
«Мы убеждены, что продолжим реализацию проекта, и обязательно используем все наработки и осуществим задуманное в рамках проведения фестиваля «Спасская башня» в 2024 году», - говорится в сообщении от организаторов фестиваля.
Утверждается, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой они были куплены.
Ранее сообщается, что в «Сокольниках» выступили музыканты Военного университета имени Невского.