В стране и мире Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» перенесен на 2024 год Тимур Шерзад Деньги за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой они были куплены. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» перенесен на 2024 год. Соответствующее решение приняло руководство Администрации президента России. «Мы убеждены, что продолжим реализацию проекта, и обязательно используем все наработки и осуществим задуманное в рамках проведения фестиваля «Спасская башня» в 2024 году», - говорится в сообщении от организаторов фестиваля. Утверждается, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой они были куплены. Ранее сообщается, что в «Сокольниках» выступили музыканты Военного университета имени Невского. Экспертное мнение и аналитика