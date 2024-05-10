Пентагон назвал объем помощи Украине при Байдене

Объем помощи США Украине при президентстве Джо Байдена достиг 51,3 миллиарда долларов. Об этом заявили в Пентагоне.

«США передали более 51,3 миллиарда долларов для помощи Украине в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена», - цитирует РИА Новости сообщение американского военного ведомства.

Отмечается, что 50,6 миллиарда долларов Украина получила с начала специальной военной операции.

Ранее президент США Джо Байден подписал распоряжение о передаче Украине новой военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Отмечалось, что американский лидер делегировал полномочия по выделению средств Киеву госсекретарю.