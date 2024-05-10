Водитель утонувшего в Мойке автобуса задержан как подозреваемый

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя утонувшего в реке Мойке автобуса в качестве подозреваемого. Об этом пишет «360» со ссылкой на главк МВД по Санкт-Петербургу и ленинградской области.

В ведомстве отметили, что полиция возбудила уголовное дело после инцидента о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В главке МВД по Петербургу сообщили, что задержанному водителю 44 года. Его уже допросили. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что при падении автобуса в Мойку в Петербурге погибли четыре человека. Отмечалось, что в транспортном средстве находилось 15 человек. по данным МЧС России, четыре пострадавших находятся в состоянии клинической смерти и еще двое - в тяжелом состоянии.