МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Водитель утонувшего в Мойке автобуса задержан как подозреваемый

Задержанному водителю утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса 44 года.
Игнат Далакян 2024-05-10 18:02:12
© Фото: ТРК «Звезда»

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя утонувшего в реке Мойке автобуса в качестве подозреваемого. Об этом пишет «360» со ссылкой на главк МВД по Санкт-Петербургу и ленинградской области.

В ведомстве отметили, что полиция возбудила уголовное дело после инцидента о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В главке МВД по Петербургу сообщили, что задержанному водителю 44 года. Его уже допросили. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что при падении автобуса в Мойку в Петербурге погибли четыре человека. Отмечалось, что в транспортном средстве находилось 15 человек. по данным МЧС России, четыре пострадавших находятся в состоянии клинической смерти и еще двое - в тяжелом состоянии.

#Санкт-Петербург #ДТП #автобус #мойка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213