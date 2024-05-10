ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов «Вампира» под Белгородом

10 мая около 19:45 российские системы противовоздушной обороны пресекли ряд попыток Украины нанести удары по территории РФ в Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России в официальном телеграм-канале.

Киевский режим попытался совершить атаки с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», а также управляемых авиационных бомб и беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Дежурные ПВО уничтожили семнадцать реактивных снарядов, пять управляемых авиационных бомб и один БПЛА.

9 мая российские ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области.