МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов «Вампира» под Белгородом

Около 19:45 российские ПВО пресекли ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки под Белгородом.
Мария Зайцева 2024-05-10 20:22:12
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

10 мая около 19:45 российские системы противовоздушной обороны пресекли ряд попыток Украины нанести удары по территории РФ в Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России в официальном телеграм-канале.

Киевский режим попытался совершить атаки с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», а также управляемых авиационных бомб и беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Дежурные ПВО уничтожили семнадцать реактивных снарядов, пять управляемых авиационных бомб и один БПЛА.

9 мая российские ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области.

#в стране и мире #ВС РФ #пво #бпла #белгородская область #ВСУ #РСЗО Vampire
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213