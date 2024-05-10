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Мошенники продавали россиянам билеты на несуществующие рейсы в Сочи

Билеты продавались на маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми, а также обратно.
Мария Зайцева 2024-05-10 20:04:04
© Фото: Edgar Breshchanov Global Look Press

Злоумышленники начали создавать сайты для продажи билетов на несуществующие билеты в Сочи. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в официальном телеграм-канале.

В сообщении говорится, что в частности авиакомпания NordStar обнаружила продажу билетов на несуществующие рейсы на агентских ресурсах.

Билеты продавались на маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми в Сочи, а также обратно на будущий летний сезон.

Представители авиакомпании отметили, что у NordStar не было договора с указанными агентствами и они не будут организовывать рейсы по данным направлениям в летний период.

Ранее стало известно, как россияне попадают на уловки мошенников из турагентств.

#в стране и мире #Сочи #МВД #авиакомпании #Мошенники #обман #киберполиция
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