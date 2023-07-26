Заплатить за отпуск дважды: как россияне попадают на уловки мошенников из турагентств

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Отдых в Хургаде был замечательный, рассказывает Ирина Голованова. Жалко только, что заплатить за него пришлось дважды. Агент, через которого Ирина бронировала путевку в Египет, не выходит на связь больше месяца. В мессенджерах и социальных сетях активность нулевая, телефон не доступен.

В прошлом году Ирина уже ездила отдыхать через этого агента в Сочи. В этом ей снова предложили заграничный тур по заманчивому ценнику, но с одним условием - деньги надо перевести напрямую на карту агента.

«Как это бывает обычно - за два дня берутся билеты в турфирме. Я туда приезжаю и, к сожалению, ни Марии, ни билетов. И как мне сказал заместитель генерального директора - я по их базе не прохожу и никакие деньги от меня в их фирму не поступали», - рассказывает Ирина Голованова.

Человека, которому Ирина отдала свои честно заработанные, кроме полиции ищут еще около 40 человек. Ирина отправилась в отпуск, взяв кредит и обратившись в другую компанию. Оплачивать тур, переводя деньги с банковской карты онлайн, можно. Но не лично агенту, а фирме.

«Во-первых, нужно ознакомиться с договором на оказание услуг. Второе: оплата должна быть только на расчетный счет организации и только на основании выставленного счета», - говорит юрист Асад Юсуфов.

Без отдыха и денег осталось еще как минимум полтора десятка семей из Челябинска. Все они стали жертвами такого же недобросовестного агента.

«Заплатили 240 тысяч за путевку. За один день до вылета она сказала, что отменили рейс. Спросила: будем делать возврат? На что я ответила - да. В течение полутора месяцев мы ждали возврата денег. После ежедневных обещаний мы получили половину стоимости путевки», - рассказывает другая пострадавшая Светлана Романова.

Дальше - блокировка во всех мессенджерах, социальных сетях и выключенный телефон. Частичный возврат в этой ситуации можно назвать удачей. Некоторые клиенты до сих пор ждут своих денег еще за прошлогодний несостоявшийся отпуск.

В России действует реестр туроператоров, который формирует Минэкономразвития. Каждый планирующий отпуск может посмотреть на сайте - в добросовестное ли агентство он обратился. Список постоянно меняется. Например, недавно семь компаний покинули его в связи с непредоставлением информации о финансовом обеспечении на новый срок. Еще 14 по этой же причине потеряли возможность формировать туры в сфере выездного туризма.

«Можно проверить по ИНН - запросить выписку, где будет видно, платит ли налоги этот турагент, какой у него ОКВЭД, платит ли налоги этот турагент, как давно он ведет эту деятельность, какая его основная деятельность. Потому что, может быть, он вообще занимается чем-то другим. ОКВЭД другой, а вот решил, что он турагент», - говорит владелец турагентства Ольга Юшенкова.

Турция в этом году - одно из популярнейших направлений. По данным одного из крупнейших сервисов для планирования путешествий, на Турцию приходится 6,5% от общего числа бронирования. Вторую строчку занимает Грузия. На третьем - Италия. Туда направились почти 4% наших сограждан, отдыхающих за рубежом. Но испортить впечатление от отдыха можно, доверившись красивым картинкам, и при путешествии по России.

При бронировании и оплате круиза по Волге Ольге обещали чуть ли не тихоокеанский лайнер класса люкс.

«Таких фотографий не было в интернете. Вот, например, старые перила, которые даже никто не красил, старый ковер. И запах затхлости - будто душный поезд плацкартный, который был в далеком детстве», - рассказывает она.

Маршрут после посадки на судно тоже сократился. Несколько городов исчезли из списка. Мечта побывать в Волгограде так и остается мечтой.

«Как оказалось по некоторым пунктам договора, заказчик может менять какие-то остановки, вносить коррективы. Это было маленьким шрифтом, и я на это не обратила внимание», - говорит Ольга.

Чтобы не оказаться в такой ситуации и не испортить себе отдых, все уточняющие вопросы стоит задавать на берегу: об условиях проживания, питания, транспорте и включенных в стоимость услугах. Перед оплатой сравните предложения разных агентств. Это поможет понять, соответствует ли стоимость предоставляемых услуг рынку. Вернуть деньги за испорченный отдых можно, в отличие от времени и нервов.