МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ГА ООН рекомендовала рассмотреть членство Палестины в организации

За резолюцию проголосовало 143 страны, 9 государств были против и 25 воздержались.
Игнат Далакян 2024-05-10 19:03:18
© Фото: Manuel Elias, UN Photo, Globallookpress

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН.

За резолюцию проголосовали 143 государства, 9 из них, в числе которых США, Аргентина, Венгрия Чехия и Израиль были против, 25 воздержались. Как передает ТАСС, принятие резолюции встретили аплодисментами в зале Генеральной ассамблеи ООН.

В документе содержатся девять пунктов. Помимо рекомендации к СБ ООН вновь рассмотреть вопрос принятия Палестины во всемирную организацию, резолюция содержит положение о том, что нужно наделить Палестину в ГА ООН рядом процедурных прав постоянного члена.

Однако также отмечается, что Палестина остается в ООН в качестве государства-наблюдателя. Это означает, что она не имеет права голоса в Генеральной ассамблее, а ее представители не могут выдвигать свои кандидатуры на посты в органы Организации Объединенных Наций.

Ранее Соединенные Штаты заблокировали в Совете безопасности ООН резолюцию по принятию Палестины. Вашингтон наложил право вето на алжирский проект документа по принятию Палестины во всемирную организацию в качестве полноправного члена ООН.

#в стране и мире #ООН #палестина #Совбез ООН #резолюция
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213