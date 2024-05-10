ГА ООН рекомендовала рассмотреть членство Палестины в организации

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН.

За резолюцию проголосовали 143 государства, 9 из них, в числе которых США, Аргентина, Венгрия Чехия и Израиль были против, 25 воздержались. Как передает ТАСС, принятие резолюции встретили аплодисментами в зале Генеральной ассамблеи ООН.

В документе содержатся девять пунктов. Помимо рекомендации к СБ ООН вновь рассмотреть вопрос принятия Палестины во всемирную организацию, резолюция содержит положение о том, что нужно наделить Палестину в ГА ООН рядом процедурных прав постоянного члена.

Однако также отмечается, что Палестина остается в ООН в качестве государства-наблюдателя. Это означает, что она не имеет права голоса в Генеральной ассамблее, а ее представители не могут выдвигать свои кандидатуры на посты в органы Организации Объединенных Наций.

Ранее Соединенные Штаты заблокировали в Совете безопасности ООН резолюцию по принятию Палестины. Вашингтон наложил право вето на алжирский проект документа по принятию Палестины во всемирную организацию в качестве полноправного члена ООН.