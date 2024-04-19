США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию по принятию Палестины

Соединенные Штаты Америки заблокировали в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций резолюцию по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя прокомментировал решение Вашингтона наложить вето на алжирский проект резолюции.

«Этот день мог бы войти в историю как день, когда спустя три четверти века международное сообщество наконец-то сделало правильный шаг на пути к исправлению многолетней "исторической несправедливости" по отношению к Палестине и законным чаяниям ее героического народа», - заявил российский дипломат.

По его словам, американская сторона, применив в пятый раз с начала эскалации палестино-израильского конфликта право вето, снова показала свое истинное отношение к палестинцам.

Постпред РФ добавил, что палестинцы являются лишь препятствием на пути реализации интересов Израиля, именно поэтому Штаты готовы закрывать глаза на преступления еврейского государства в отношении мирных жителей анклава.

Накануне вечером, в преддверии голосования по резолюции о принятии Палестины в ООН в качестве постоянного члена Василия Небензя заявил, что мир не смог защитить палестинцев из-за позиции США. По его словам, ценой постоянного накладывания Вашингтоном вето на проекты резолюций по палестино-израильскому конфликту стали жизни тысяч мирных жителей сектора Газа.