Источник: четыре человека погибли при падении автобуса в Мойку

Четыре человека погибли при падении автобуса в Мойку в Петербурге, всего в нем было 15 пассажиров. Об этом сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

В МЧС при этом говорят о трех погибших и четверых в состоянии клинической смерти, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. На данный момент следствие выясняет все подробности случившегося.

Проход к месту падения автобуса в Мойку оцепили.

Напомним, в Санкт-Петербурге произошло страшное ДТП с пассажирским автобусом. Транспортное средство протаранило стоящую машину каршеринга и, выломав ограждение, на скорости упало в реку Мойку.