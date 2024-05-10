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Источник: четыре человека погибли при падении автобуса в Мойку

В правоохранительных органах отметили, что в автобусе было 15 пассажиров.
Игнат Далакян 2024-05-10 15:49:52
© Фото: ТРК «Звезда»

Четыре человека погибли при падении автобуса в Мойку в Петербурге, всего в нем было 15 пассажиров. Об этом сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

В МЧС при этом говорят о трех погибших и четверых в состоянии клинической смерти, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. На данный момент следствие выясняет все подробности случившегося.

Проход к месту падения автобуса в Мойку оцепили.

Напомним, в Санкт-Петербурге произошло страшное ДТП с пассажирским автобусом. Транспортное средство протаранило стоящую машину каршеринга и, выломав ограждение, на скорости упало в реку Мойку.

#Санкт-Петербург #Трагедия #ДТП #автобус #наш эксклюзив #погибшие
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