РФ заявит протест Германии после попытки захвата бывшего генконсульства

Посольство России в Германии дало комментарий о нападении 9 мая на комплекс бывшего Генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге и заявило протесте германской стороне по поводу этого инцидента. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

Шесть неизвестных проникли на территорию генконсульства в Лейпциге, перебравшись через ограду и попав на балкон здания. На нем нарушители развернули плакаты с антироссийским содержанием и заявили о планах отчуждения недвижимости России. У них также были единомышленники, которые их поддерживали за оградой консульства.

Два административно-технических сотрудника Посольства помешали проведению акции, изъяли плакаты и вызвали правоохранительные органы. Полиция задержала злоумышленников.

В заявлении посольства сообщается, что попытка захвата российского объекта недвижимости в День Победы — возмутительная провокация. В дипломатическом представительстве потребовали наказать нарушителей и в последующем не допускать подобных инцидентов.

В ведомстве добавили, что сожалеют об отвлечении значительных сил германской полиции на проверки и изъятие символов Победы у людей, которые пришли почтить память бойцов, павших в войне за освобождение Германии и Европы от нацизма.

Ранее в Берлине полиция задержала 10 человек за нарушение установленных запретов, связанных с 9 мая.