Водитель упавшего в Мойку автобуса с утра прошел медосвидетельствование

Водитель упавшего в реку Мойку автобуса в Санкт-Петербурге с утра прошел медицинское освидетельствование. Об этом сообщил «Звезде» операционный директор петербургской компании-перевозчика Роман Юренев.

«Автобус был полностью исправен. Государственный технический осмотр прошел 7 мая. Водитель с утра прошел все необходимое медицинское освидетельствование, был допущен до управления. К водителю претензий нет», - сообщил операционный директор компании-перевозчика.

По его словам, на данный момент водитель находится в больнице. Юренев также сообщил, что компания-перевозчик окажет все необходимое содействие в помощи пострадавшим.

«Водитель не справился с управлением, совершил столкновение с легковым автомобилем каршеринга, после чего совершил съезд с моста и упал в воду. Всех пострадавших извлекли из автобуса»,- прокомментировал ситуацию Юренев.

В ГУ МВД рассказали, что водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что четыре человека погибли при падении автобуса в Мойку в Петербурге. По его данным, всего в транспортном средстве было 15 пассажиров.