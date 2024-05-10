Мишустин: Россия не планирует ограничения для зарубежных предпринимателей

Российские власти не планируют вводить ограничения для зарубежных предпринимателей, желающих работать в стране. Также отсутствуют планы по ограничению деятельности для российских компаний за рубежом. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Государственной думе.

«Несмотря на продолжающееся давление на нашу страну, мы не планируем вводить какие-либо ограничения для тех зарубежных предпринимателей, которые хотят и дальше работать у нас, либо планируют придти в Россию с новыми проектами. Равно, как мы и не намерены ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках», - заявил Мишустин.

По словам кандидата, российские власти делают упор на взаимодействие с дружественными странами в рамках различных организаций, в том числе ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Напомним, что сегодня в Госдуме проходит заседание по обсуждению кандидатур Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Кандидатуру Мишустина выдвинул президент России Владимир Путин. В ходе заседания кандидат представит программу основных направлений деятельности будущего правительства, а депутаты зададут ему вопросы.