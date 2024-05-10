Место падения автобуса в реку в Петербурге оцепили

Опубликованы кадры с места падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее появилась информация, что в автобусе находилось 15 человек. Четыре человека скончались в больнице, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, пассажирский автобус в Петербурге пробил ограду и упал в реку Мойку в результате дорожно-транспортного происшествия. В появившихся соцсетях кадрах видно, как автобус таранит стоящий автомобиль каршеринга, и, выламывая ограждение, падает в воду.Автобус находится в реке уже более часа.