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В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала до миллиона рублей

Соответствующий законопроект разработали депутаты от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду».
Сергей Лебедев 2024-03-06 05:54:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Депутаты Государственной думы от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» разработали законопроект об увеличении размера материнского капитала. Об этом пишет Life.

Предлагается повысить выплаты на второго и третьего ребенка до миллиона рублей. Данная инициатива, отмечают депутаты, продиктована ростом стоимости жилья и инфляцией.

Напомним, российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. Она должна была закончиться через два года.

Сейчас размер выплат на первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей, на второго — 833 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется.

#Россия #депутаты #законопроект #госдума #маткапитал
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