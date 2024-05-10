В Астрахани задержали наркоторговца-мигранта в связи с гибелью пяти человек



Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в распространении наркотиков, которое привело к массовому отравлению людей. Им оказался 20-ти летний уроженец из Центральной Азии. По данным пресс-службы УМВД по региону, из-за наркотиков пять человек умерли и 14 госпитализированы.

«Полицейские задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области», - сообщает МВД РФ по региону.

Медицинское учреждение передало информацию правоохранительным органом о токсическом отравлении неизвестным веществом. У одного из 14 пострадавших при госпитализации обнаружили метадон массой 0,23 грамма.

Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.