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В Астрахани задержали наркоторговца-мигранта в связи с гибелью пяти человек

От массового отравления наркотиками пять человек умерли и 14 госпитализированы.
Услада Дубинина 2024-05-10 13:48:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»


Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в распространении наркотиков, которое привело к массовому отравлению людей. Им оказался 20-ти летний уроженец из Центральной Азии. По данным пресс-службы УМВД по региону, из-за наркотиков пять человек умерли и 14 госпитализированы.

«Полицейские задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области», - сообщает МВД РФ по региону.

Медицинское учреждение передало информацию правоохранительным органом о токсическом отравлении неизвестным веществом. У одного из 14 пострадавших при госпитализации обнаружили метадон массой 0,23 грамма.

Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.

#в стране и мире #отравление #Задержание #Астрахань #Мигрант
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