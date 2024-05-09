В Астрахани пять человек погибли после отравления неизвестным веществом

Пять человек погибли после отравления неизвестным веществом в Астрахани. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по фактам гибели пяти человек по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи сообщают, что на территории двух районов в Астрахани в ночь на 9 мая обнаружили тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Согласно предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества. В документе в качестве предварительной причины смерти астраханцев указывается отравление неизвестным веществом.

С таким же диагнозом были госпитализированы 14 жителей города и близлежащих районов Астраханской области. Отмечается, что 11 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.