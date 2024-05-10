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Неизвестные напали на британское судно в Аденском заливе

Нападение на судно произошло у берегов портового города Аден в Йемене.
Услада Дубинина 2024-05-10 12:40:57
© Фото: Xinhua, ZUMAPRESS, Globallookpress

Вооруженные люди напали на британское судно в Аденском заливе, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Попытка захвата произошла в 195 морских милях к востоку города йеменского Адена, уточнил UKMTO.

 

«Капитан торгового судна сообщил о приближении малого плавсредства, на борту которого находились 5-6 вооруженных людей с лестницами», - сказано в документе Центра.

 

По информации ВМС, неизвестные на борту плавсредства открыли огонь по судну. Попытки сближения с судном прекратились после открытия ответного огня сотрудниками вооруженной охраны. Экипаж продолжил следовать в порт назначения.

Ранее атака на контейнеровоз произошла в Красном море, британское судно получило повреждения.

#в стране и мире #атака #Порт #нападение #судно
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