Атакованное в Красном море британское судно получило повреждения

Атакованное в Красном море британское торговое судно получило повреждения. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании.

«Судно получило повреждения, судно и команда… в безопасности и продолжают путь к следующему порту назначения», - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Ранее британская компания, которая специализируется на вопросах морской безопасности, сообщила о нападении на связанный с Израилем контейнеровоз. Судно следовало по маршруту Джибути - Саудовская Аравия. Сообщается, что по нему выпустили не менее трех ракет. Инцидент произошел в 54-х милях к северо-западу от йеменского порта Моха.

Представители правящего в том регионе движения «Ансар Алла» неоднократно заявляли о поддержке Палестины и готовности атаковать любые связанные с Израилем корабли. При этом хуситы не трогают суда других стран. На этом фоне многие транспортные компании приостановили перевозки через Красное море.