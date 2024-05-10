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Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Финляндии

Неизвестные облили памятник советским воинам красной краской.
Услада Дубинина 2024-05-10 12:05:10
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника воинам СССР в Финляндии. Вандалы облили памятник красной краской в городе Хельсинки.


«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета России возбудить уголовное дело по данному факту, запросив в Министерстве иностранных дел Российской Федерации всю информацию об обстоятельствах произошедшего», - сообщила пресс-служба ведомства. 


Ранее в Финляндии произошел похожий случай - неизвестные осквернили могилы советских воинов. Возбуждено уголовное дело о вандализме. 

#в стране и мире #Памятник #Хельсинки #Финляндия #Следственный комитет #советские воины #Бастрыкин
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