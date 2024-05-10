Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Финляндии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника воинам СССР в Финляндии. Вандалы облили памятник красной краской в городе Хельсинки.



«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета России возбудить уголовное дело по данному факту, запросив в Министерстве иностранных дел Российской Федерации всю информацию об обстоятельствах произошедшего», - сообщила пресс-служба ведомства.



Ранее в Финляндии произошел похожий случай - неизвестные осквернили могилы советских воинов. Возбуждено уголовное дело о вандализме.