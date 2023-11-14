В Финляндии осквернили могилы советских воинов

© Фото: фины, Heikki Saukkomaa via www.imago-iwww.imago-images.de, Global Look Press

Захоронение советских солдат подверглось вандализму. Инцидент произошел в финском городе Сало на кладбище Кавиланнуми. Там похоронены 17 военнопленных, сообщается на сайте региональной администрации. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

«Финляндское государство обеспечивает заботу о могилах и памятниках российских воинов и военнопленных на своей территории. Вандализм могил предосудителен», - сказано в заявлении.

Согласно соглашению, заключенному в Женеве 12 августа 1949 года, правительство РФ в свою очередь гарантирует охрану захоронений и памятников финским воинам на территории России и право на их сохранение.