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Землетрясение произошло в Ставропольском крае

Подземные толчки достигли магнитуды 3,4, разрушений в городе нет.
Глеб Владовский 2024-05-10 11:57:13
© Фото: Sabirin Manurung, ZUMAPRESS, Globallookpress

Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в городе Ессентуки в Ставропольском крае. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владимир Крутников.

«В 03:49 был зафиксирован единичный подземный толчок. Эпицентр зафиксирован в Ставропольском крае: магнитуда 3.4, глубиной 5 км», - добавил градоначальник.

Крутников также подчеркнул, что разрушения зданий или построек в городе не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,9, его эпицентр находился в 158 км от поселка Усть-Камчатск в акватории Тихого океана.

#в стране и мире #ставропольский край #землетрясение #ессентуки
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