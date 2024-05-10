Землетрясение произошло в Ставропольском крае

Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в городе Ессентуки в Ставропольском крае. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владимир Крутников.

«В 03:49 был зафиксирован единичный подземный толчок. Эпицентр зафиксирован в Ставропольском крае: магнитуда 3.4, глубиной 5 км», - добавил градоначальник.

Крутников также подчеркнул, что разрушения зданий или построек в городе не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,9, его эпицентр находился в 158 км от поселка Усть-Камчатск в акватории Тихого океана.