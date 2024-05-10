Землетрясение произошло в Ставропольском крае

Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в городе Ессентуки в Ставропольском крае. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владимир Крутников.
«В 03:49 был зафиксирован единичный подземный толчок. Эпицентр зафиксирован в Ставропольском крае: магнитуда 3.4, глубиной 5 км», - добавил градоначальник.
Крутников также подчеркнул, что разрушения зданий или построек в городе не зафиксированы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,9, его эпицентр находился в 158 км от поселка Усть-Камчатск в акватории Тихого океана.
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