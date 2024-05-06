На Камчатке в ночь на 6 мая произошло землетрясение магнитудой 3,9

На Камчатке ночью с 5 на 6 мая произошло землетрясение. Об этом пишет агентство «Кам 24», ссылаясь на данные Камчатского филиала единой геофизической службы Российской академии наук.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 158 км от поселка Усть-Камчатск в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 46 км. По имеющимся данным, в самом поселке толчки не ощущались.

Камчатка - одна из сейсмически активных зон России. Полуостров входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. Большая часть землетрясений в регионе происходит в 30-150 км от восточного побережья полуострова.