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На Камчатке в ночь на 6 мая произошло землетрясение магнитудой 3,9

Эпицентр находился на глубине 46 км в акватории Тихого океана, в населенных пунктах толчки не ощущались.
Анастасия Бобылева 2024-05-06 05:59:26
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

На Камчатке ночью с 5 на 6 мая произошло землетрясение. Об этом пишет агентство «Кам 24», ссылаясь на данные Камчатского филиала единой геофизической службы Российской академии наук.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 158 км от поселка Усть-Камчатск в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 46 км. По имеющимся данным, в самом поселке толчки не ощущались.

Камчатка - одна из сейсмически активных зон России. Полуостров входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. Большая часть землетрясений в регионе происходит в 30-150 км от восточного побережья полуострова.

#в стране и мире #Камчатка #землетрясение #сейсмическая активность
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