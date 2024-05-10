Три аварии с самолетами Boeing произошли за последние два дня

За последние два дня произошли три аварии с самолетами Boeing, одиннадцать человек пострадали в результате одной из них. Сообщений о гибели кого-либо из пассажиров не поступало, об этом пишет Daily mail.

Как сообщает издание, одна из аварий произошла 9 мая с самолетом Boeing 737-800, принадлежащим турецкой авиакомпании. Это случилось в аэропорту города Газипаша в Турции, на опубликованных с места происшествия снимках видно, что его шасси серьезно повреждено. При этом сообщается, что все 190 человек - 184 пассажира и шесть членов экипажа - успешно эвакуированы.

Другой инцидент произошел в среду - Boeing 767 американской авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту Стамбула. У него отказало переднее шасси.

Наконец, третья авария произошла утром 9 мая в Сенегале с самолетом Boeing 737-300. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелось во время взлета. В нем находились 78 человек. Пассажиров оперативно эвакуировали, однако одиннадцать из них пострадали, причем у четверых ранения серьезные. Сообщений о гибели людей не поступало.

Причина инцидента в Сенегале пока неизвестна. Также неизвестно, виновата ли компания Boeing в произошедшем, однако эти аварии только привлекут к ней еще большее внимание, так как она уже стала предметом обсуждений из-за проблем с безопасностью.