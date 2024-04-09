Первую весеннюю грозу пообещали москвичам на месяц раньше срока

Первая весенняя гроза может обрушиться на Москву сегодня, 9 апреля, во второй половине дня. Об этом рассказал «Звезде» метеоролог Роман Вильфанд.

«Связано это с тем, что в Москву будет перемещаться теплый воздух со Средиземного моря, с южных акваторий Атлантики. Этот воздух насыщен влагой и очень теплый», - объяснил эксперт.

Вильфанд также отметил, что такая погода сопоставима с периодом начала июня. Дело в том, что именно в это время зачастую приходят грозы, когда воздух насыщен влагой, а температура воздуха достаточно высокая.

Кроме того, пиковая температура в российской столице может достигнуть показателя в 21 градус по Цельсию, в то время как минимальная прогнозируются в диапазоне 8-10 градусов.

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов России температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 4-6 градусов.