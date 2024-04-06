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Майская погода вернется в ряд регионов России на следующей неделе

Средняя температура будет на 4-6 градусов выше климатической нормы.
Ирина Егорова 2024-04-06 05:02:34
© Фото: Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press, Global Look Press

В большинстве регионов России на следующей неделе температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 4-6 градусов. Погода будет соответствовать майской, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Начиная с понедельника температура будет майская», - заявил он.

Так, в эти дни в Ростовской и Астраханской областях, температура воздуха будет на 2-4 градуса выше нормы. В Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской и Сахалинской областях, в Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии, в Хабаровском и Приморском краях ожидается температура на 4-5 градусов выше нормы. Ниже нормы будет только на Севере - в Мурманской и Архангельской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и в Якутии, пишет РИА Новости.

В Москве с 8 по 14 апреля будет от 14 до 23 градусов тепла днем. Судя по прогнозам синоптиков, среда будет самым теплым днем недели - воздух прогреется до 23 градусов. Хотя температурный рекорд 1951 года уже был зафиксирован 2 апреля - 18,8 градусов с отметкой плюс. После, майскую погоду сменило похолодание из-за арктического вторжения. Столбики термометров опускались до -4 градусов. А в Санкт-Петербурге после аномального тепла выпал снег. 

#Россия #Погода #температура #Весна #потепление #Роман Вильфанд #май
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