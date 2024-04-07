Губернатор: вода из-за паводка придет в Курган через четыре дня

Жителей Курганской области предупредили об угрозе паводкового подтопления. Губернатор региона Вадим Шумков призвал всех к эвакуации. Через два дня вода уже может дойти до села Звериноголовское, а через четыре - вода придет в Курган и достигнет пика через семь дней.

«Так, по Кургану уже ожидается уровень воды выше 9 метров с возможным достижением уровня 1994 года», - заявил Шумков.

Полный список городов, микрорайонов, СНТ в разных округах региона, находящихся в зоне риска из-за подтопления опубликован вTelegram-канале губернатора.

Глава Курганской области уточнил, что службы работают - всем даны необходимые указания. А жителям районов, находящимся в зоне риска из-за паводка, следует покинуть свои дома - собрать вещи, документы родных и близких, взять домашних животных и «без дополнительных предупреждений» отселиться из мест подтоплений.

«Будем надеяться, что последствия могут быть мягче. А сейчас надо готовиться к худшему. Это стихия», - отметил он.

В соседней от Курганской - Оренбургской области - в городе Орск прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. В некоторых районах города отключили водо- и электроснабжение и объявили эвакуацию жителей.

В регионе оказались подтоплены 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка. Эвакуированы на данный момент 4402 человека, в том числе 1115 детей.