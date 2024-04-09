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Группировка войск «Восток» уничтожила за сутки до 80 военнослужащих ВСУ

На Южно-Донецком направлении также поражены танк Т-64БВ, гаубица FH-70.
Глеб Владовский 2024-04-09 08:00:44
© Фото: Иван Родионов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие группировки войск «Восток» в ходе боевых действий на Южно-Донецком направлении уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Гордеев.

«Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скоплений живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Старомайорского», - заявил спикер.

Уточняется, что потери противника составили танк Т-64БВ, гаубица FH-70, американская САУ Paladin, пять БПЛА и три единицы автомобильной техники.

Ранее сообщалось об уничтожении трех полевых складов боеприпасов ВСУ группировкой войск «Восток».

#ВСУ #спецоперация #потери ВСУ #Южно-Донецкое направление #группировка восток
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