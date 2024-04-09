Группировка войск «Восток» уничтожила за сутки до 80 военнослужащих ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» в ходе боевых действий на Южно-Донецком направлении уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Гордеев.

«Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скоплений живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Старомайорского», - заявил спикер.

Уточняется, что потери противника составили танк Т-64БВ, гаубица FH-70, американская САУ Paladin, пять БПЛА и три единицы автомобильной техники.

Ранее сообщалось об уничтожении трех полевых складов боеприпасов ВСУ группировкой войск «Восток».