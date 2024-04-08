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Группировка войск «Восток» уничтожила три склада боеприпасов ВСУ

В ходе боевых действий на Южно-Донецком направлении уничтожены до 135 военнослужащих противника, танк Т-64, гаубица М777 и другие единицы техники.
Глеб Владовский 2024-04-08 07:03:25
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили три полевых склада боеприпасов и 10 пунктов временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил глава пресс-службы группировки Александр Гордеев.

«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты, места скоплений живой силы и техники 31-й национальной бригады Украины, 128-й бригады территориальной обороны в районах Никольского и Старомайорского», - заявил он.

Гордеев также добавил, что российские войска уничтожили до 135 военнослужащих ВСУ, танк Т-64, американскую гаубицу М777, три единицы инженерной техники, шесть автомобилей и 11 БПЛА.

#ВСУ #спецоперация #потери ВСУ #Южно-Донецкое направление #группировка войск «Восток»
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